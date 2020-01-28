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Эллардайс выразил поддержку Сульшеру

15:13 12 Читати українською
Эллардайс выразил поддержку Сульшеру
Сэм Эллардайс / Фото из открытых источников

Английский футбольный тренер Сэм Эллардайс стал на защиту главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера.

"Работа главным тренером заключается в том, чтобы искать и указывать на недостатки команды, а затем исправлять и улучшать их. Если Сульшеру не предоставят поддержку и не будут покупать ему в команду качественных игроков, то я сомневаюсь, что результаты Манчестер Юнайтед станут лучше.

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На данный момент он принимает всю критику на себя, но на самом деле тренер хорош настолько, насколько хороши его игроки. А Уле Гуннар работает как может с теми игроками, что у него есть", – сказал Эллардайс в эфире talkSPORT.

Напомним, манкунианцы переживают сложные времена: им не удается демонстрировать качественную игру, команда часто теряет очки в матчах с клубами из нижней части турнирной таблицы. После 24-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 6 пунктов.

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