"В подавляющем большинстве игровых эпизодов ребята выполняли план на игру и в целом выглядели хорошо. Это был наш лучший матч с тех пор, как я здесь.

Голевая феерия с двумя пенальти в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Вест Бромвич – 2:3

Победа сегодня – отличная новость для клуба и наших болельщиков, потому что мы победили извечных соперников в "Дерби Черной страны". Теперь я с нетерпением жду, что эта победа придаст моим игрокам немного уверенности в себе.

Вулверхэмптон пропустил много голов после стандартов, поэтому мы чувствовали, что можем использовать это. Сегодня из игры мои ребята создали больше опасных моментов, чем в любом другом матче с тех пор, как я стал главным тренером этой команды", – цитирует Эллардайса BBC.

Победа над "волками" стала лишь второй для Вест Брома в нынешнем сезоне АПЛ и команда остается в зоне вылета. Сэм Эллардайс возглавил "дроздов" 16 декабря.

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