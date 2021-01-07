"Дрозды" в шаге от подписания полузащитника Вест Хэма Роберта Снодграсса, сообщает Sky Sports.

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Сделка между клубами уже согласована, вингеру еще предстоит пройти медобследование, и стороны оформят бумаги. На Хоторнс Снодграсс переедет на постоянной основе. Контракт шотландца с Вест Бромвичем будет рассчитан на 18 месяцев.

В нынешнем сезоне Роберт Снодграсс провел лишь 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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