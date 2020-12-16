"Дрозды" сегодня утром уволили Славена Билича и оперативно назначили вместо него Сэма Эллардайса. Контракт рассчитан на 18 месяцев, сообщает официальный сайт клуба.

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Вместе с опытным специалистом в команду пришел его давний помощник Сэмми Ли. Уже завтра новый штаб проведет первую тренировку в рамках подготовки к матчу АПЛ против Астон Виллы.

Добавим, что 66-летний специалист имеет славу признанного "спасителя", который вытаскивал из зоны вылета даже безнадежные команды. Также Эллардайс возглавлял сборную Англии, откуда со скандалом был уволен всего после двух месяцев в должности. Последним местом работы Сэма стал Эвертон, откуда он ушел в 2018 году.

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