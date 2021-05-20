"Вест Бромвич сделал мне щедрое предложение остаться, что свидетельствует об амбициях клуба. После серьезных размышлений я решил не соглашаться на это предложение. Если бы я остался и достиг возвращения в АПЛ в следующем сезоне, я ожидал бы, что продолжу хотя бы еще один сезон. К сожалению, это не то обязательство, которое я в состоянии взять на себя на данном этапе моей карьеры.

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Я считаю, что клубу сейчас нужны стабильность и преемственность, и, на мой взгляд, это лучше обеспечит молодой и амбициозный менеджер, который сможет вернуть нас туда, где мы должны быть как признанный футбольный клуб английской Премьер-лиги. Поиски замены начинаются после финальной игры сезона против Лидса. А пока мы полностью сконцентрируемся на подготовке к этой игре и сделаем все возможное, чтобы закончить сезон с как можно большим количеством очков

Я должен поблагодарить игроков и персонал за их непоколебимую веру в решение очень сложной задачи во время моего пребывания в клубе. Конечно, этот вызов осложнялся из-за вынужденного отсутствия фантастических болельщиков клуба, некоторые из которых, чему я рад, присутствовали на нашем последнем домашнем матче против Вест Хэма", – цитирует Эллардайса официальный сайт Вест Бромвича.

Напомним, 66-летний специалист возглавил "дроздов" в декабре прошлого года, но не смог сохранить команду в элите. Этот вылет стал первым в карьере Эллардайса как тренера, который на протяжении карьеры снискал себе реноме спасителя даже в самых безнадежных ситуациях.

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