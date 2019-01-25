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Эллардайс объяснил, почему Решфорд уже в 30 лет будет вынужден думать о завершении карьеры

25 января 13:18 426 Читати українською
Эллардайс объяснил, почему Решфорд уже в 30 лет будет вынужден думать о завершении карьеры
Маркус Решфорд / фото из соцсетей

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд не сможет выступать на самом высоком уровне уже в 30 лет.

"Ему будет сложно продолжать играть до 30 лет, так как у организма есть свои физические и психологические запросы, и он будет страдать от усталости.

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Даже если он избежит серьезных травм, до 25 лет его организм будет изношен из-за мелких повреждений. В коленях, бедрах, спине начнут возникать проблемы.

Он будет отдыхать по три недели в год. И все. Сейчас больше нет предсезонных подготовок. Клубы сразу начинают играть во всех этих турнирах, к этому еще добавляются матчи за сборную. Я думаю, он будет вынужден завершить свою карьеру раньше.

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Если вы посмотрите сейчас на Премьер-лигу, в ней меньше игроков, которым за 30, чем было когда-либо", – цитирует Эллардайса talksport.com.

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд Маркус Решфорд Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс
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