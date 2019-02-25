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Эллардайс может возглавить Лестер

20:47 23 Читати українською
Эллардайс может возглавить Лестер
Сэм Эллардайс / соцсети

Сэм Эллардайс может стать новым наставником Лестера.

Сэм Эллардайс заинтересован в работе наставником Лестера, который уволил Клода Пюэля, сообщает Sky Sports.

Бенитес и Мартинес могут возглавить Лестер

"Лисы" хотят сделать Биг Сэма временным тренером, а летом боссы клуба найдут нового наставника или полноценно подпишут англичанина.

Лестер после 27 туров занимает 12 строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка.

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