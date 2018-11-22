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Эллардайс хочет возглавить сборную Ирландии

19:25 15 Читати українською
Эллардайс хочет возглавить сборную Ирландии
Сэм Эллардайс / фото: Twitter Opta

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс хочет получить должность наставника национальной команды Ирландии.

Напомним, недавно главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил, а также его помощник Рой Кин подали в отставку после неудачного выступления команды в Лиге наций.

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По информации британского издания Sky Sports, бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс хочет возглавить национальную команду Ирландии.

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Напомним, последним местом работы английского специалиста был Эвертон, который Эллардайс покинул в мае текущего года. В 2016 году коуч несколько месяцев работал со сборной Англии, которую покинул из-за скандала.

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Мир Ирландия Ирландия Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс
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