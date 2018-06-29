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Эльюнусси стал игроком Саутгемптона

20:50 18 Читати українською
Эльюнусси стал игроком Саутгемптона
Мохаммед Эльюнусси / Фото ФК Саутгемптон

Бывший нападающий Базеля Мохаммед Эльюнусси перешел в Саутгемптон.

Полузащитник Базеля Мохаммед Эльюнусси продолжит карьеру в Саутгемптоне, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на 5 лет.

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Детали сделки не разглашаются. Ранее появилась информация, что за норвежского футболиста английский клуб заплатит 16 млн фунтов.

23-летний футболист перешел в Базель в 2016 году. В прошлом сезоне Эльюнусси забил 11 голов в 33 матчах чемпионата Швейцарии.

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Трансферы Мохаммед Ельюнуссі Мохаммед Ельюнуссі Трансферы Чемпионата Англии Базель Базель Саутгемптон Саутгемптон Англия
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