"Что с ними происходит? Я не увидел горящих глаз, желания отыграться. Ни характера, ни чувства самоуважения. Увидел я Шапаренко, который выходит с браслетиком на поле; Попова, который вышел абсолютно не готовым к игре. И ребят в наколках. Им, наверное, элитные шл*хи окончательно высосали всю энергию и мозги. На вопрос, нужно ли усиление для Динамо, ответ прост: нужна полностью новая команда.

"Это кошмар": обладатель "Золотого мяча" раскритиковал Динамо после вылета из ЛЧ и дал оценку Ванату

Обсуждать и разбирать саму игру даже не хочется. В дополнение к организации игры в центральной зоне обороны. Вот так. У меня собака, который выполняет все указания в точности: "вышли", "за спиной", "открытый/закрытый мяч", "плотнее"... Но если пес это все понимает и выполняет, я не могу понять, почему два года они не могут этому научиться.

Всем добра. Слава Украине", – написал Заховайло в своем Facebook.

