Элегантный автогол против юбилейного дубля Гризманна в видеообзоре матча Атлетико – Альмерия – 2:1
Атлетико обыграл Альмерию в рамках 29 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Атлетико продлил беспроигрышную серию в рамках чемпионата Испании до 13 матчей. Благодаря таким результатам у команды Диего Симеоне есть все шансы побороться за второе место с Реалом. Расстояние между соседями составляет всего два очка.
Атлетико победил в шестом матче подряд - Гризманн забил 150-й гол за "матрасников", Симеоне не проиграет уже 13 туров
Сегодня был вечер Антуанна Гризманна. Француз оформил дубль и вышел на первое место среди игроков Ла Лиги, чьи результативные действия принесли команде больше всего очков. Атлетико в нынешнем сезоне благодаря Гризманну (11 голов и 8 ассистов) набрал 18 очков. Кроме того, Антуан достиг отметки в 150 голов за "матрасников" в официальных матчах.