Атлетико продлил беспроигрышную серию в рамках чемпионата Испании до 13 матчей. Благодаря таким результатам у команды Диего Симеоне есть все шансы побороться за второе место с Реалом. Расстояние между соседями составляет всего два очка.

Атлетико победил в шестом матче подряд - Гризманн забил 150-й гол за "матрасников", Симеоне не проиграет уже 13 туров

Сегодня был вечер Антуанна Гризманна. Француз оформил дубль и вышел на первое место среди игроков Ла Лиги, чьи результативные действия принесли команде больше всего очков. Атлетико в нынешнем сезоне благодаря Гризманну (11 голов и 8 ассистов) набрал 18 очков. Кроме того, Антуан достиг отметки в 150 голов за "матрасников" в официальных матчах.