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Элегантная красота Кастильехо и пушка от Эрнандеса в видеообзоре матча Милан – СПАЛ – 3:0

15 января 23:16 229 Читати українською
Элегантная красота Кастильехо и пушка от Эрнандеса в видеообзоре матча Милан – СПАЛ – 3:0
Радость "россонери" / фото из соцсетей

Милан уверенно одолел СПАЛ в поединке 1/8 финала Кубка Италии. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов противостояния.

 

Италия, Кубок Италии, 1/8 фіналу

Милан – СПАЛ – 3:0

Голы: Пйонтек, 20, Кастильехо, 44, Эрнандес, 66

На 20-й минуте Беннасер вывел на свидание с голкипером Кшиштофа Пйонтека, а тот без проблем реализовал выход один на один с Беришей. Удвоил преимущество Милан перед перерывом: Пйонтек отбросил на Саму Кастильехо, а вингер элегантно забросил мяч в дальнюю девятку гостей.

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А на 66-й минуте Тео Эрнандес перехватил неудачную передачу в центре поля, протащил мяч до полукруга штрафной и нанес пушечный выстрел низом метров с 25-ти. Итак, 3:0 в пользу Милана и путевку в четвертьфинал получают именно подопечные Стефано Пиоли.

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