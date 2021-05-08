Аутсайдер турнирной таблицы – Эльче – на выезде встречался с Реал Сосьедадом. Еще в начале матча гости остались в меньшинстве – на 11-й минуте Гути получил прямую красную за грубый фол на Горосабеле. Сан-себастьянци сразу бросились в атаку, и на 27-й их вывел вперед Монреаль, однако после просмотра VAR на предмет офсайда его гол был отменен. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Реал установил цену на Азара – звезда мадридцев значительно подешевел

Во втором тайме голевая засуха продолжалась вплоть до 72-й минуты, когда Элустондо головой замкнул подачу Янузая с углового – мяч от перекладины влетел в сетку. Гости и так еле оборонялись, еще и в атаке из-за меньшинства совсем ничего не получалось – до конца матча они так и не нанесли ни одного удара в створ ворот. Уже на последних минутах компенсированного времени еще один положил Оярсабаль, и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реал Сосьедада.

Благодаря набранным трем пунктам сан-себастьянци закрепились на 5-й строчке чемпионата, а Эльче потерял шанс покинуть зону вылета и остался на предпоследнем месте первенства.

Барселона в пастці Мадрида, репетиція фіналу ЛЧ, Ювентус та Мілан у битві сезону, коронація Баварії – топ-матчі вікенду