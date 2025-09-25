Осасуна и Эльче в рамках личной встречи в 6-м туре Ла Лиги 2025/26 победителя не определили (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Поединок в Памплоне оказался достаточно ровным. 9:10 по ударам, 18:14 по касаниям в штрафной, 0,51 vs 0,65 xG по моментам с игры. По успешности единоборств на земле команды шли со счетом. 36:35. По ярким хайлайтам тоже не было перекоса – классные сейвы пришлось выполнить как Эррере, так и Пенье.

А вот по успешности стандартов Осасуна переехала Эльче, наиграв на 0,59 ожидаемых голов после штрафных, угловых и аутов. Эльче имел только 0,07. Данная статистика коррелировалась с эффективностью верховых дуэлей – памплонцы выиграли 24 из 35-ти эпизодов. Тем не менее, свой единственный гол хозяева провели с игры. Еще на 10-й минуте Муньос вывел наваррцев вперед, вбив метров с 23-х в дальнюю девятку.

При таком футболе фиаско Эльче казалось несправедливым. В конце концов, этого и не произошло – в компенсированное время коллектив из Аликанте отыгрался. с контратаки, в которой Педроса опередил защитников и воспользовался ошибкой голкипера. 1:1! Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Эльче остается без поражений. Левантийцы до сих пор держатся в топ-5 Ла Лиги, имея 10 очков. Осасуна имеет всего 7 баллов, однако идет аж на тринадцатой строчке.

