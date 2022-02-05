Эльче уверенно победил Алавес
Алавес в чрезвычайно важном матче 23-го тура Ла Лиги потерпел поражение от Эльче (1:3). Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2021/22, 23-й тур
Эльче – Алавес – 3:1
Голы: Милья, 47, 58, Фидель, 86 – Хоселу, 18
Мальорка – Кадис – начало в 17:15
Сельта – Райо Вальекано – начало в 19:30
Осасуна – Севилья – начало в 22:00
Программу дня в Испании открывал домашний матч Эльче против Алавеса. Гости отставали от спасительной 17-й позиции на 3 очка, поэтому победа для них была чрезвычайно важной – и уже на 18-й минуте баски открыли счёт усилиями Хоселу. Его гол остался единственным в первом тайме.
Впрочем, сразу после перерыва Эльче перевернул игру. Героем стал Милья, который на 47-й минуте восстановил статус-кво точным выстрелом с отскока, а на 58-й вывел хозяев вперёд. Алавес на эти голы ничем не ответил, а на 86-й минуте Фидель ещё и вколотил третий мяч в ворота гостей. 3:1! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.