Чемпионат Испании 2020/21, 32-й тур

Эльче – Леванте – 1:0

Гол: Бойе, 32

Вальядолид – Кадис – начало в 17:15

Валенсия – Алавес – начало в 19:30

Эльче в родных стенах принимал Леванте. На 32-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля и вырвались в стремительную контратаку – Бойе оторвался от защитника, вышел один на один с голкипером и пробил в левый угол ворот – 1:0. "Лягушки" сразу бросились в атаку, но до перерыва ничего создать не смогли.

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В середине второго тайма Пако Лопес бросил в бой свежие силы, но изменить ход поединка никак не удавалось. На 74-й рефери еще и вручил красную карточку Везу, однако после просмотра VAR он изменил решение, еще и "наградил" Фиделя "горчичником" за симуляцию. В конце концов, забить хотя бы один мяч гостям так и не удалось, и финальный свисток зафиксировал минимальную победу Эльче, благодаря которой он выбрался из зоны вылета, и теперь занимает 16-ю строчку первенства.

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