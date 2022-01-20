Спасение Лунина от фиаско в видеообзоре поединка Эльче – Реал – 1:2
Мадридский Реал в рамках 1/8 финала Кубка Испании вырвал победу над Эльче. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Матч между Эльче и Реалом получился очень сухим, а основные события развернулись уже в овертайме, поскольку в основное время забить хоть гол не удалось. Открыл счет Эльче – Марсело за фол последней надежды получил прямое удаление, а Верду со второй попытки забил со штрафного.
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Реал отыгрался на 108 минуте, гол в активе Иско, которому ассистировал Себальос. А через 7 минут Мадрид одержал победу – Азар выскочил на свидание с вратарем, убежал от него в сторону и закатил мяч в пустые ворота. Эльче сумел забить на 120 минуте, но арбитр отменил взятие ворот из-за фол в штрафной.