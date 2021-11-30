Пока весь матч смотрел за церемонией дискредитации награждения обладателя Золотого мяча, истинные футбольные гурманы ждали новостей из Памплоны. Там местная Осасуна принимала Эльче, пытаясь прервать 5-матчевую безвыигрышную серию. Гости не выигрывали в шести поединках подряд, так что ничья их тоже не устраивала.

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В первом тайме главным героем стал хавбек Эльче по фамилии Фидель. На 6-й минуте он привёз пенальти, сфолив в собственной штрафной. Будимир, попавший в перекладину в предыдущей атаке, наказал соперника с "точки" – 1:0! Впрочем, через 13 минут всё тот же Фидель сравнял счёт, замкнув подачу с углового. 1:1! После этого команды обменялись рядом моментов (в частности, отличиться мог экс-карпатовец Лукас Перес), но забить ещё один мяч до перерыва никому не удалось.

Во втором тайме Осасуна выглядела активнее, однако Эльче отвечал более острыми моментами. Два из них должны были завершиться взятием ворот: так, на 58-й минуте Бойе стрелял с периметра штрафной в штангу, а на 76-й Хосан замкнул кросс ударом головою метров с шести – голкипер вытащил мяч практически с линии! Памплонцы же в компенсированное время могли вырвать победу, воспользовавшись ошибкой кипера гостей, но удар Кике в пустые ворота в последний момент заблокировали.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Осасуна набрала 20 очков и поднялась на 10-ю строчку, потеснив вниз Валенсию. Эльче с 12 пунктами покинул зону вылета, но только благодаря дополнительным показателям.

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