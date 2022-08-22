В понедельник 2-й тур чемпионата Испании завершало два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 2-й тур

Эльче – Альмерия – 1:1

Голы: Колядо, 31 – Садик, 23

Жирона – Хетафе – начало матча в 23:00

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В первом матче Эльче принимал Альмерию. После разведки и осторожной игры гости вышли вперед. В середине первого тайма Садик удачно замкнул навес с углового – кипер не успел вовремя среагировать и в прыжке не дотянулся до мяча, который от перевязанной головы Умара (пострадавшей в одном из эпизодов) улетел в дальний угол.

Вскоре Кольядо восстановил статус-кво: оказавшись в штрафной Эльче он развернулся и неожиданно пробил впритирку с ближней стойкой. Сразу два защитника мешали голкиперу увидеть момент удара, поэтому его прыжок оказался запоздалым.

Бабич после перерыва мог выводить гостей вперед, однако с ударом головой под перекладину Бадия мастерски справился. Как следствие, боевая ничья и первые набранные очки в сезоне.

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