Эльче – Овьедо: онлайн-трансляция последнего матча Лунина в аренде

В рамках 42-го тура испанской Сегунды Овьедо поехал в гости к Эльче. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.

Матч Эльче – Овьедо начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно непосредственно в этой новости.

Эльче – Овьедо: стартовые составы и онлайн-трансляция последнего матча Лунина в аренде

Стартовые составы команд:

Эльче:

Овьедо:

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Прямая трансляция матча Эльче – Овьедо 20 июля 2020: