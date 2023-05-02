Эльче после сенсационной победы над Райо Вальекано (4:0) в предыдущем туре поверил в возможность остаться в Ла Лиге. Смех смехом, но безупречная игра в последних шести матчах оставляла "зелено-полосатым" теоретические шансы на Примеру. Не решила задачу сохранения прописки и Альмерия – семнадцатая строчка и лишь два пункта от зоны вылета заставляли команду брать три очка в матче с откровенным аутсайдером.

Эльче сенсационно разбил Райо Вальекано, одержав третью победу в сезоне – тлеет призрачный шанс на сохранение прописки

Гости были острее в первые минуты (чего только стоит удар Бойе впритык со штангой), однако преодолеть оборонительные редуты соперника не удавалось. На 15-й минуте Эмбарба оказался на газоне в штрафной Эльче, но арбитр намекнул на симуляцию и пенальти не поставил. Вскоре угловой принес успех Альмерии: после выноса мяч отскочил к Баптистао и тот почти в падении протолкнул его мимо голкипера – 1:0.

В середине тайма хозяева веселой гурьбой едва не вышли один на один с вратарем гостей – в последний момент защитник успел перехватить убойную передачу. Гумбау вскоре едва не сделал счет равным, пробивая с острого угла – чуть выше. На 40-й минуте Эльче сравнял, но арбитр гол не засчитал – перед взятием ворот Тете Моренте на мгновение выпустил мяч за пределы поля и после того выполнил подачу в район одиннадцатиметровой отметки.

В начале второго тайма уже Луис Суарес упал во вратарской Эльче и требовал пенальти – рефери после просмотра VAR приказал продолжать игру.

Эмбарба впоследствии отомстил за одноклубника, точно пробив в дальний угол после скидки от соперника. Чуть позже Баптистао чудом не попал в пустые ворота, едва не доведя трибуны до безумия. Хозяева продолжили давить, практически не позволяя сопернику создать хотя бы момент у своих ворот.

На экваторе второй сорокапятиминутки Эмбарба мог оформить дубль, однако после дальнего удара попал в правую стойку. Гости пытались хотя бы размочить счет и уже в добавленное время достигли своего – Понсе откликнулся на навес и головой переправил мяч в сетку. На большее – не хватило времени.

Победа принесла Альмерии 36 очков и подняла на четырнадцатую строчку турнирной таблицы, Эльче с 16-ю пунктами безнадежно последний - даже серия из побед в последних пяти матчах уже не спасет валенсийцев от вылета.