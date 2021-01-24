Эльче принимает Барселону в 20-м туре Ла Лиги. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Эльче – Барселона стартовал в 17:15 по Киеву. Поединок 20 тура Примеры можно посмотреть на MEGOGO, а за основными событиями матча – в онлайне "Футбол 24". Команда Рональда Кумана подходит к игре на 4-й позиции турнирной таблицы (34 очка) – отставание от Атлетико составляет 10 пунктов при наличии у мадридцев матча в запасе. "Сине-гранатовые" выиграли 4 из 5-ти последних поединков чемпионата, но проиграли трофей, уступив в финале Суперкубка Испании Атлетику из Бильбао (2:3).

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Эльче борется за выживание – 18 позиция и 17 набранных очков. Команда Хорхе Альмирона в последний раз побеждала в чемпионате еще 23 октября, а безвыигрышная серия в Ла Лиге насчитывает уже 12 поединков.

В этом матче Барселоне не мог помочь Лионель Месси. Аргентинец продолжает отбывать дисквалификацию за удаление в финале Суперкубка Испании. Поединок с Эльче как раз является последним, который 33-летний нападающий вынужден пропустить.

Эльче – Барселона: стартовые составы

Эльче: Бадия – Барраган, Верду, Диего Гонсалес, Мохика – Хосан, Марконе, Рауль Гути, Родригес – Ригони, Бойе.

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Араухо, Умтити, Альба – Бускетс, де Йонг, Педри – Дембеле, Брейтуэйт, Гризманн.