"Я очень счастлив. Думаю, такие матчи дают мне самое большое счастье. У нас команда с характером, с силой, она никогда не сдается. Это лучшее, что было в этой игре. Матч был очень сложным, но я подчеркиваю характер этой команды и этих футболистов.

Спасение Лунина от фиаско в видеообзоре поединка Эльче – Реал – 1:2

Команда отлично отреагировала на пропущенный гол. Я очень рад за Иско и Азара, которые играют не так часто. Мы знали, что матч может перейти в дополнительное время", – сказал Анчелотти Marca.

Напомним, украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел на поле все 120 минут.

Реал в меньшинстве одержал победу над Эльче – Лунин сделал 2 сейва и пропустил скандальный гол, который не засчитали