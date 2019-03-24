Эль-Шаарави заблаговременно покинул тренировку сборной Италии и не сыграет с Лихтенштейном

Форвард сборной Италии Стефан Эль-Шаарави не смог продолжить тренировки "Скуадры адзурры" и будет вынужден пропустить матч 2 тура отбора Евро-2020 против Лихтенштейна.

Стефан Эль-Шаарави получил травму икроножной мышцы и был вынужден раньше времени покинуть тренировку сборной Италии, сообщает официальный сайт местной Федерации футбола.

Италия – Финляндия – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Фараон" пропустит матч 2 тура отборочного цикла Евро-2020 против Лихтенштейна, который состоится 26 марта на стадионе Эннио Тардини в Парме. Начало в 21:45.

Напомним, в 1 туре "Скуадра адзурра" победила дома Финляндию, свои первые голы за национальную команду забили Николо Барелла и Мойзе Кин.

Евро-2020: Италия победила Финляндию – Мойзе Кин отличился дебютным голом за сборную