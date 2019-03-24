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Эль-Шаарави заблаговременно покинул тренировку сборной Италии и не сыграет с Лихтенштейном

15:34 11 Читати українською
Эль-Шаарави заблаговременно покинул тренировку сборной Италии и не сыграет с Лихтенштейном
Стефан Эль-Шаарави / FourFourTwo

Форвард сборной Италии Стефан Эль-Шаарави не смог продолжить тренировки "Скуадры адзурры" и будет вынужден пропустить матч 2 тура отбора Евро-2020 против Лихтенштейна.

Стефан Эль-Шаарави получил травму икроножной мышцы и был вынужден раньше времени покинуть тренировку сборной Италии, сообщает официальный сайт местной Федерации футбола.

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"Фараон" пропустит матч 2 тура отборочного цикла Евро-2020 против Лихтенштейна, который состоится 26 марта на стадионе Эннио Тардини в Парме. Начало в 21:45.

Напомним, в 1 туре "Скуадра адзурра" победила дома Финляндию, свои первые голы за национальную команду забили Николо Барелла и Мойзе Кин.

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Теги
Евро-2020 Стефан Эль-Шаарави Стефан Эль-Шаарави Италия Италия Лихтенштейн Лихтенштейн
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