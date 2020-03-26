Эль-Шаарави готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Серию А – на него претендуют два клуба

Нападающий Шанхай Шэньхуа Стефан Эль-Шаарави стремится вернуться на родину во время летнего трансферного окна.

27-летний футболист готов пойти на существенное снижение зарплаты (сейчас он получает 16 млн евро в год). В его подписании заинтересованы Рома и Фиорентина, информирует журналист Николо Скира в твиттере.

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Напомним, что до переезда в Китай Эль-Шаарави выступал за Рому. В прошлом сезоне он забил 11 голов в 23 матчах Серии А. За команду из Поднебесной игрок сборной Италии успел сыграть 13 матчей, в которых он отличился 4 результативными ударами.

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