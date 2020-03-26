toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Эль-Шаарави готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Серию А – на него претендуют два клуба

16:18 58 Читати українською
Эль-Шаарави готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Серию А – на него претендуют два клуба
Стефан Эль-Шаарави / Getty Images

Нападающий Шанхай Шэньхуа Стефан Эль-Шаарави стремится вернуться на родину во время летнего трансферного окна.

27-летний футболист готов пойти на существенное снижение зарплаты (сейчас он получает 16 млн евро в год). В его подписании заинтересованы Рома и Фиорентина, информирует журналист Николо Скира в твиттере.

Рома затеяла неожиданный обмен игроками с Ювентусом

Напомним, что до переезда в Китай Эль-Шаарави выступал за Рому. В прошлом сезоне он забил 11 голов в 23 матчах Серии А. За команду из Поднебесной игрок сборной Италии успел сыграть 13 матчей, в которых он отличился 4 результативными ударами.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу

blog_ava
Дибала описал свое состояние после заражения коронавирусом – форвард Ювентуса опубликовал фото
00:15
551
Теги
Италия Рома Рома Стефан Эль-Шаарави Стефан Эль-Шаарави Фиорентина Фиорентина Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
14
мин
Грузия
19:00
Беларусь
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук