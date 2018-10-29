toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Эль Класико Барселона – Реал: последнее дерби Марадоны

26 октября 23:15 208 Читати українською
Эль Класико Барселона – Реал: последнее дерби Марадоны
Диего Марадона / Фото: соцсети

Перед матчем Барселоны и Реала в 10 туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Последний матч против Реала в футболке Барселоны Диего Марадона провел в сезоне 1983/84.

Эль Класико Барселона – Реал: как Гвардиола опозорил Моуринью

В том матче легенда аргентинского футбола сумел отличиться, но "блаугранас" уступили королевскому клубу со счетом 1:2.

Смотрите ретро-видео лучших мгновений того поединка.

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид Видеоновости Барселона Барселона Диего Марадона Диего Марадона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
4
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук