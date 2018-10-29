Эль Класико Барселона – Реал: последнее дерби Марадоны

Перед матчем Барселоны и Реала в 10 туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Последний матч против Реала в футболке Барселоны Диего Марадона провел в сезоне 1983/84.

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В том матче легенда аргентинского футбола сумел отличиться, но "блаугранас" уступили королевскому клубу со счетом 1:2.

Смотрите ретро-видео лучших мгновений того поединка.