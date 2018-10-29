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Эль Класико Барселона – Реал: результативный дебют Йохана Кройфа в главном дерби планеты

27 октября 14:10 134 Читати українською
Эль Класико Барселона – Реал: результативный дебют Йохана Кройфа в главном дерби планеты
Йохан Кройф / фото из соцсетей

Перед матчем Барселоны и Реала в 10-м туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Сезон 1973/74 стал для легендарного нидерландца Йохана Кройфа первым в футболке Барселоны, в которую он перебрался из амстердамского Аякса.

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Барса в девятый раз в истории завоевала чемпионство, а "Летучий голландец" начал золотыми буквами записывать собственное имя в клубную историю. За 26 матчей того сезона Кройфу удалось забить 16 мячей, но один гол является безусловно особенным – забитый в ворота Реала в дебютном Эль Класико на вражеском Сантьяго Бернабеу.

Испания, Примера 1973/74, 22-й тур

Реал – Барселона – 0:5

Голы: Асенси, 30, 54, Кройф, 39, Хуан Карлос, 65, Сотиль, 69

Источник: MEGOGO
Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид Видеоновости Барселона Барселона Ретро Йохан Кройфф
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