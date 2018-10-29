Эль Класико Барселона – Реал: промо центрального матча уик-энда

"Футбол 24" совместно с MEGOGO представляет промо матча Барселоны и Реала в 10-м туре чемпионата Испании.

Сегодня, 28 октября, состоится долгожданное Эль Класико – первое за 11 лет без Роналду и Месси. Матч Барселона – Реал пройдет на Камп Ноу. Начало игры в 17:15 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Барселона – Реал: анонс матча

Прямую видеотрансляцию Эль Класико от MEGOGO вы можете просмотреть непосредственно на сайте "Футбол 24". Показ поединка будет осуществляться с самыми современными технологиями. Яркий проморолик анонсирует для вас атмосферу и качество трансляции грядущего матча.

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