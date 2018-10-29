Эль Класико Барселона – Реал: как "Иван Грозный" с Луисом Энрике уничтожили Барселону на Бернабеу

Перед матчем Барселоны и Реала в 10-м туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Память о зимнем вечере января1995-го на Сантьяго Бернабеу всегда согревает сердца болельщиков мадридского Реала. В этот день их любимцы разгромили принципиального оппонента с неприличным счетом.

Эль Класико Барселона – Реал: последнее дерби Марадоны

Главную партию исполнил форвард Иван Саморано. Чилийский "Иван Грозный" еще до перерыва трижды заставил отца Серхио Бускетса Карлеса доставать мяч из ворот. А во второй половине игры довершил издевательство над "блаугранас" будущая легенда Барселоны Луис Энрике, а также Хосе Амависка, который замкнул передачу того же Саморано.

Испания, Примера 1994/95, 16-й тур

Реал – Барселона – 5:0

Голы: Саморано, 5, 21, 39, Луис Энрике, 68, Амависка, 70

Удаление: Стоичков, 44