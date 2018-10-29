toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Эль Класико Барселона – Реал: как "Иван Грозный" с Луисом Энрике уничтожили Барселону на Бернабеу

27 октября 10:30 215 Читати українською
Эль Класико Барселона – Реал: как "Иван Грозный" с Луисом Энрике уничтожили Барселону на Бернабеу
Иван Саморано / AS

Перед матчем Барселоны и Реала в 10-м туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Память о зимнем вечере января1995-го на Сантьяго Бернабеу всегда согревает сердца болельщиков мадридского Реала. В этот день их любимцы разгромили принципиального оппонента с неприличным счетом.

Эль Класико Барселона – Реал: последнее дерби Марадоны

Главную партию исполнил форвард Иван Саморано. Чилийский "Иван Грозный" еще до перерыва трижды заставил отца Серхио Бускетса Карлеса доставать мяч из ворот. А во второй половине игры довершил издевательство над "блаугранас" будущая легенда Барселоны Луис Энрике, а также Хосе Амависка, который замкнул передачу того же Саморано.

Испания, Примера 1994/95, 16-й тур

Реал – Барселона – 5:0

Голы: Саморано, 5, 21, 39, Луис Энрике, 68, Амависка, 70

Удаление: Стоичков, 44

Источник: MEGOGO
Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид Видеоновости Барселона Барселона Луис Энрике Луис Энрике Ретро Иван Саморано
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
    Іспанія — 28 окт253 Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
21
час
:
8
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук