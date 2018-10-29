Эль Класико Барселона – Реал: исторический хет-трик 19-летнего Месси в ворота "сливочных"

Перед матчем Барселоны и Реала в 10-м туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Во втором круге чемпионата Испании 2006/07 Эль Класико проходило на Камп Ноу. Команды традиционно вели борьбу за титул. Реал на чужом поле трижды выходил вперед, но Барселона каждый раз сравнивала счет. Все три гола "сливочным" забил 19-летний Лионель Месси. В тот день аргентинец впервые отличился в воротах принципиального соперника в Примере.

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Сейчас Месси с 26 голами является лучшим бомбардиром в истории Эль Класико. Однако в сезоне 2006/07 его феерический хет-трик не помог Барселоне выиграть Примеру. На финише чемпионата Реал имел столько же очков, как и Барселона, но занял первое место благодаря лучшим результатам как раз в очных поединках – 2:0 дома.

Испания, Примера 2006/07, 26-й тур

Барселона – Реал – 3:3

Голы: Месси, 10, 27, 88 – ван Нистелрой, 4 (пен), 12, Рамос, 72