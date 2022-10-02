Футбольное воскресенье 2 октября подарит зрелище, которого с нетерпением ждут поклонники футбола со всего мира. Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед в очередной раз будут выяснять отношения и сражаться за звание футбольного хозяина своего города.

Трансляция

Насладиться ожесточенным манчестерским дерби между "горожанами" и "дьяволами" можно на setantasports.com. Комментировать матч для зрителей будет Игорь Бойко.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Канселу – де Брюйне, Родри, Силва – Фоден, Грилиш, Холланд.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия – Мактоминай, Эриксен – Антони, Фернандеш, Санчо – Рэшфорд.

Арбитры

Назначение на главную "зарубу" 9 тура АПЛ получил Майкл Оливер. На линиях ему будут ассистировать Стюарт Барт и Саймон Беннет. Роль четвертого арбитра исполнит Дэвид Кут, а за VAR будут работать Пол Тирни и Адриан Холмс.

Текущая форма

Грозная машина Пепа Гвардиолы полностью компенсировала уход Стерлинга и Жезуса приобретением Холланда. Атакующий потенциал "горожан" в целом не пострадал, о чем свидетельствует лидерство по забитым голам – 23.

А вот в защите чемпионов Англии возникли очень серьезные проблемы. 6 пропущенных голов в 7 матчах, на первый взгляд, не выглядят катастрофой, но Ньюкаслу удалось отгрузить Сити 3 гола, после которых ребята Гвардиолы осилили только ничью, да и победа над Кристал Пелас начиналась с двух пропущенных мячей.

Сам Пеп отмечал, что команда раньше так не пропускала и пообещал поработать над обороной. "Горожане" – просто безумно мощная команда, но при правильном настроении и удачной тактике даже их можно огорчить поражением. Чемпионы хотят защитить свой титул и нужно очень постараться, чтобы помешать им в этом.

У Тен Хага ситуация пока не такая радостная. Специалист из Нидерландов только начал строительство своей команды, в основе которой больше нет места для 37-летнего Роналду, амбиции которого с возрастом никуда не делись.

Поражение Брайтону и разгром от Брентфорда стали очень громкими оплеухами, заставившими "дьяволов" проснуться и вспомнить, что так играть с легендарной эмблемой на груди они просто не имеют права. Победа над разбалансированным Ливерпулем, победа в Саутгемптоне, +3 очка с Лестером и уверенный нокдаун Арсенала, который продолжает лидировать в таблице, со счетом 3:1 – это очень серьезная заявка на большие перспективы. Хочется верить, что команда поняла требования нидерландца и готова возвращать великую чемпионскую славу Юнайтед.

История противостояний

За последние 10 матчей преимущество было на стороне "горожан", которые праздновали победу 5 раз. Один матч завершился вничью, 4 раза радовались "дьяволы". По этому показателю команды идут ровно, так что говорить, что статистика на стороне Сити, нельзя. МЮ даже в кризисные времена находил возможность выстрелить в дерби, а желание продлить победную серию до 5 игр может стать решающим фактором в этом противостоянии.

Кадровая ситуация

Обоймы обеих команд заряжены почти по полной. На Ляпорта Гвардиола и так не рассчитывает, без Стоунза испанец тоже вполне может обойтись.

У Тен Хага под вопросом Магуайр, к которому есть очень много претензий, а в случае чего замена Рэшфорда на Роналду вряд ли снизит уровень Юнайтед. Пусть победит сильнейший, а проигравший с достоинством продолжит свой путь, не сетуя на вымышленные проблемы с составом.