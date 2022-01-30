Противостояние Сенегала и Экваториальной Гвинеи, где "Львы Теранги" являются фаворитами, начнется в 21:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры можно смотреть прямо в этой новости на Футбол 24.

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Мане и Ко нервно выиграли свою группу, а в 1/8 финала турнира увереннее обыграли Кабо-Верде. И х соперники вышли в плей-офф со второй строчки, а в предыдущем раунде только по пенальти одолели Мали.

Стартовые составы команд:

Сенегал: Е. Менди – Сисс, Диалло, Кулибали, Сарр – П. Гуйе, Н. Менди, И. Гуйе – Мане, Дьеду, Диа

Экваториальная Гвинея: Овоно – Ндонг, Сосо, Обиянг, Акапо – Буйла, Мачин, Ганет, Сальвадор – Миранда, Нсуэ