Сенегал и Эквадор разыграют путевку в плей-офф чемпионата мира. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эквадор – Сенегал начнется в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

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Стартовые составы команд

Эквадор: Галиндес – Пресиадо, Торрес, Инкапье, Эступиньян – Франко, Груэсо, Кайседо – Плата, Валенсия – Эстрада.

Сенегал: Э. Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс – Сисс, П. Гуйе – Ндиайе, И. Гуйе, Сарр – Диа.

Эквадору хватит ничьей для выхода из группы, а вот Сенегалу нужна исключительно победа. Обе команды хорошо сыграли против Нидерландов, однако африканцы уступили "оранье", а латиноамериканцы – свели матч к ничьей.