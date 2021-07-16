"В женской Олимпийской команде экстренная замена. В связи с травмой Алины Грушиной в весе 57 кг Украину в Токио будет представлять Татьяна Кит", – сообщила АСБУ на своей странице в Facebook.

Украина потеряла очередную звезду перед Олимпиадой – неожиданные подробности

Для 21-летней атлетки Олимпийские игры в Токио должны были стать первыми в карьере. В этом году Грушина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Варшаве среди взрослых, а также взяла золото на молодежном чемпионате Европы (U-23). Алина была одной из главных претенденток на олимпийскую медаль в Токио.

Напомним, ранее сборная Украины потеряла теннисистку Марту Костюк. Она пропустит Олимпиаду-2020 из-за травмы плеча. 19-летняя спортсменка должна была выступить в одиночном разряде и парном вместе с Элиной Свитолиной. Ее заменит Даяна Ястремская.

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