"Экстракляса является более конкурентным чемпионатом. Этот чемпионат растет, с каждым годом приходит больше интересных игроков, польские клубы успешно выступают в еврокубках, что также это доказывает.

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Ко мне хорошо относятся болельщики. Мне кажется, что если к кому-то из украинских игроков плохо относилась бы в их командах, они бы там не задержались", – сказал Кочергин для Tribuna.

Напомним, Владислав Кочергин перешел в польский Ракув в марте 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 27 матчей за клуб, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с Ракувом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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