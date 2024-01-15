В своих англоязычных соцсетях Ла Лига сборную половины сезона чемпионата Испании. Ее составляли эксперты подкаста и гость, которым на этот раз стал партнер Романа Яремчука из Валенсии Серхи Канос.

"Лунин должен быть первым выбором": испанская пресса вынесла вердикт украинцу после матча с Барселоной

Стоит заметить, что в сборную первого круга эксперты не включи ни одного украинца, хотя Довбык, Цыганков и Лунин ясно заслуживают этого. Артем – один из лучших бомбардиров Ла Лиги. В его активе 10 голов в 19 матчах. Виктор Цыганков имеет шесть очков по системе гол+пас и является лидером Жироны. Андрей Лунин сыграл в восьми матчах, в четырех из них он не пропустил.

Сейчас Жирона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 49 очками. Реал находится на второй строчке с 48 пунктами, но имеет игру в запасе.

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