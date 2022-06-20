Бразилия, Серия А, 13-й тур

Интернасьонал – Ботафого – 2:3

Голы: Эденилсон, 9 (пен.), Бустос, 14 – Лопес, 19, Эрисон, 59, Уго, 90+11

Удаление: Меркадо, 90+16 (Интернасьонал, вторая желтая карточка) – Сампаио, 7 (Ботафого, красная карточка)

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Интернасьонал, в котором выступает сразу несколько бывших представителей чемпионата Украины, в матче 13-го тура местной Серии А в большинстве на последних минутах драматически уступил Ботафого. Хотя начиналось все более чем перспективно.

Уже на 7-й минуте мяч, после удара Алана Патрика, попал в руку сопернику в штрафной площадке и арбитр, после просмотра VAR, назначил пенальти. Вскоре экс-"горняк" выдал роскошный пас партнеру и тот с острого угла удвоил преимущество Интернасьонала. Пять минут понадобилось сопернику, чтобы сократить. После перерыва гости восстановили статус-кво, а победный гол забили на одиннадцатой (!!!) добавленной минуте.

К слову, в основе Интернасьонала с первых минут играли уже упомянутый Алан Патрик, еще один "горняк" Витао и экс-динамовец Де Пена, а на второй тайм вместо Патрика вышел Тайсон.

После 13-туров "колорадос" занимают в турнирной таблице чемпионата Бразилии пятую строчку, имея в своем активе 21 очко – от идущего первым Палмейраса Интернасьонал отстает всего на 4 пункта.

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