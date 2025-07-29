Экс-звезды Шахтера пожаловали на тренировку Турана перед матчем с Бешикташем – ВИДЕО
Главный тренер Шахтера Арда Туран принимал звездных гостей накануне важного матча квалификации Лиги Европы с Бешикташем.
Шахтер в первой игре с Бешикташем одержал победу со счетом 4:2. Сейчас "горняки" готовятся в Словении к ответному матчу.
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На тренировку донетчан пожаловали гости, как сообщает в своих соцсетях пресс-служба "горняков". Арда Туран встретился с двумя бывшими игроками Шахтера – Александром Зубковым и Эдуардо. Стоит заметить, что Зубков зимой 2025 года переехал в Турцию. Эдуардо выступал за "горняков" с 2010 по 2017 годы, выиграв с клубом 5 титулов чемпиона Украины.
Напомним, что матч между Шахтером и Бешикташем состоится 31 июля. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
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