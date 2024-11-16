Экс-звезды сборной Украины стали свободными агентами – большая распродажа в клубе, который завоевал место в еврокубках
16 ноября 15:52 - Читати українською
Украинские футболисты покидают казахстанский клуб из-за завершения контрактов.
Казахстанский клуб Ордабасы объявил об уходе трех футболистов в связи с завершением их контрактов. Команду покидают Артем Беседин, Игорь Пластун и хорватский полузащитник Ловро Цвек.
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Артем Беседин сделал весомый вклад в Ордабасы, проведя 32 матча и отметившись пятью голами. Игорь Пластун отыграл 34 матча, забив три гола. Ловро Цвек, который ранее выступал за Зарю, провел 21 поединок.
Напомним, Ордабасы недавно добыл путевку в Лигу конференций УЕФА на следующий год.
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