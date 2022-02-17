38-летний бразилец избил семейную пару, которая праздновала день рождения в одном из баров в городе Сан-Жозе-да-Тапера в Бразилии, информирует Lance .

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Первые разногласия между парой и футболистом произошли 27 ноября прошлого года после финала Копа Либертадорес между Фламенго и Палмейрасом. Детали этого инцидента не сообщаются. Продолжение было 29 января. Пара праздновала день рождения и отправилась в бар, где натолкнулась на Шавьера. Между мужчинами снова были разногласия и все переросло в агрессию под влиянием алкоголя.

Мария Хосе да Силва, пострадавшая женщина, рассказала, как это было: "Я встала из-за стола и пошла поговорить с двоюродным братом. Когда я вернулась, Клейтон уже был за моим столом. А когда я вернулась во второй раз, то между моим мужем и им уже был конфликт".

Женщина написала соответствующее заявление в полицию на экс-футболиста, правоохранители начали расследование инцидента.

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