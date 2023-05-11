Команда Хорхе Сампаоли в ночь со среды на четверг проводила поединок против Гояса. В итоге Фламенго одолел соперника со счетом 2:0. Не только победа любимой команды порадовала публику, но и небольшой стриптиз от Артуро Видаля.

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Чилийский полузащитник появился на поле на 68-й минуте. После встречи Видаль подошел к трибунам, чтобы отдать свои шорты, и в итоге снял их перед находившимися вокруг камерами и фанатами. Отметим, что 35-летний игрок находится в хорошей физической форме и стыдиться ему нечего.

Напомним, что Видаль перешел во Фламенго в 2022 году. В текущем сезоне он сыграл в бразильской серии А всего в трех матчах. Результативными действиями он не отличился.

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