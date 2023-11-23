Прокуратура Испании требует наказать Дани Алвеса девятилетним заключением и компенсацией в 150 тысяч евро.

Испанская прокуратура просит 9 лет лишения свободы для бывшего правого защитника Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса, который обвиняется в сексуальном насилии. Об этом информирует Marca.

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Также прокуроры требуют от Дани компенсации для пострадавшей в размере 150 тысяч евро и десятилетний испытательный срок. До начала суда у Алвеса есть возможность заключить соглашение о признании вины и попытаться достичь компромисса о значительном сокращении срока тюремного заключения.

Алвес находится в тюрьме с января. Он обвиняется в изнасиловании женщины в туалете ночного клуба в ночь на 30 декабря.

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