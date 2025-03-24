Лукас Перес перешел в стан ПСВ всего месяц назад, но уже выбыл на длительный срок. Как информирует De Telegraaf, весьма сомнительно, что он сможет снова выйти на поле в этом сезоне.

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В случае активной формы туберкулеза человек в любом случае должен находиться в изоляции в течение трех-четырех недель и пройти курс антибиотиков. Это серьезно влияет на состояние игрока, поэтому после прохождения такого лечения игроку придется продолжать тренировки в течение нескольких недель. Поэтому минимальное отсутствие в течение пяти-шести недель представляется неизбежным. Последний матч в этом сезоне для ПСВ запланирован на 18 мая.

36-летний Перес был добавлен в заявку ПСВ 23 февраля – клуб подписал его как замену Рикардо Пепи, который выбыл из-за травмы колена. На тот момент в команде остался лишь один центральный нападающий – Люк де Йонг.

Эксперты отмечают, что тот факт, что Перес находится в ПСВ только такой короткий промежуток времени, может положительно повлиять на ограничение количества случаев заражения. Активный туберкулез имеет длительный инкубационный период до появления симптомов. В этот период больной также заразен. На начальном этапе Перес еще не был в ПСВ, и это снижает риск заражения других игроков нидерландской команды.

Напомним, родители Лукаса Переса требуют у него денег на содержание. Семейные проблемы испанца повлияли на его отъезд из Депортиво.

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