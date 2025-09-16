В соцсетях недавно появилась информация о смерти Эрика Адибаля, которая в итоге оказалась фейком. В сообщении написали: "Бывший защитник Барселоны и сборной Франции умер из-за осложнений после недавней второй трансплантации печени, вызванной его длительной борьбой с раком печени".

Абидалю пришлось опровергнуть информацию через свой инстаграм.

"Некоторые слухи не должны существовать. Я здесь, со своей семьей, и все в порядке. Уважение – это основа. У меня есть семья и дети. Если говорить точнее, со мной все хорошо, я жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку и ваши сообщения. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно", – написал экс-защитник.

Напомним, в 2011 году у Абидаля диагностировали опухоль печени, а в 2015 он перенес пересадку печени. Эрик ведет абсолютно нормальный образ жизни. Сейчас француз занимает должность спортивного директора Аль-Васла из ОАЭ.

