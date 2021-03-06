Аргентинец присоединился к Эльче после разрыва контракта с американским Торонто, сообщает официальный твиттер испанцев.

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Отметим, что Пьятти перешел на правах свободного агента, однако срок контракта не раскрывается.

Напомним, вингер немало провел в составе испанских команд, запомнившись выступлениям за Валенсию (162 матча, 23 гола и 30 ассистов), Альмерию (23 забитых мяча и 11 результативных передач в 110 матчах) и Эспаньол (95 встреч, 14 голов и 19 ассистов). Пьятти выступал за Торонто почти год, сыграв в 19 встречах, в которых 4 раза забил и еще трижды помог партнерам отличиться.

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