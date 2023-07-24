"Крысоловы" в рамках 26-го тура Примеры разгромили Бельграно со счетом 4:0. В середине второго тайма на поле появился бывший полузащитник харьковского Металлиста Хосе Соса. И не зря – именно ему суждено было поставить эффектную точку.

Месси феерично дебютировал за Интер Майами – чемпион мира чудо-голом вырвал победу для Кривцова и Ко в добавленное время

На 79-й минуте Эстудиантес заработал право на штрафной. К мячу подошел Соса и сделал все безупречно. Хосе классно закрутил мяч над стенкой в девятку. Очень похоже, как другой аргентинец Лео Месси несколько дней назад забил свой дебютный гол за Интер Майами.

К слову, Эстудиантес прервал 6-матчевую серию без побед в чемпионате. Как раз вовремя. Команда Хосе Сосы вернулась в борьбу за путевку в квалификацию Кубка Либертадорес. Всё решится в последнем туре.