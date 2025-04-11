Интернасьонал победил Атлетико Насьональ (3:0) в Кубке Либертадорес. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес, группа F

Интернасьонал (Бразилия) – Атлетико Насьональ (Колумбия) – 3:0

Голы: Патрик, 50 (пен), 82 (пен), 88

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Алан Патрик поднял свою команду на первую строчку в группе F в Кубке Либертадорес благодаря трем голам. Дважды бывший игрок Шахтера забил с пенальти, а третий мяч оформил с игры, откликнувшись на передачу партнера.

К слову, это четвертый гол Алана Патрика в последних четырех матчах за Интернасьонал. Бразильская команда имеет 4 балла в Кубке Либертадорес.