37-летний полузащитник Алехандро Папу Гомес возобновил карьеру после отстранения за допинг – в субботу, 12 июля, он подписал контракт с Падовой, которая выступает в итальянской Серии B. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

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Последние два года аргентинец не мог играть из-за положительного теста на тербуталин – вещество, которое, по его словам, попало в организм случайно из лекарств от кашля, назначенных его сыну. Наказание продлится до октября 2025 года, однако Падова решила оформить контракт заблаговременно.

Гомес – чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины, ярче всего проявил себя в Аталанте и Севилье. Также он выступал в УПЛ в составе харьковского Металлиста в сезоне 2013/2014, проведя 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

Падова по итогам предыдущего сезона завоевала прямую путевку в Серию B.

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