Нападающий Лукас Перес недолго находился без клуба после разрыва контракта с Алавесом.

Эльче в своем твиттере сообщил о подписании испанского нападающего Лукаса Переса. Контракт рассчитан на год.

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Экс-форвард Карпат прекратил сотрудничество с Алавесом 19 августа. Нападающий провел за предыдущий клуб 62 матча, в которых отметился 15 голами и 9 ассистов. Ранее испанец выступал за Райо Вальекано, Карпаты, Динамо, Депортиво, Арсенал и Вест Хэм.

К слову, в прошлом сезоне Перес сыграл в 28 матчах, записав в свой актив 4 голов и 4 ассистов.

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