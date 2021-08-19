Экс-звезда УПЛ Лукас Перес разорвал контракт с Алавесом
17:30 - Читати українською
Нападающий Лукас Перес будет искать новый клуб для продолжения карьеры.
Алавес на своем официальном сайте объявил о досрочном разрыве контракта 32-летнего форварда по обоюдному согласию.
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Лукас Перес присоединился к баскскому клубу 2 года назад. Нападающий провел 62 матча, в которых отметился 15 голами и 9 ассистами. Ранее испанец выступал за Райо Вальекано, Карпаты, Динамо, Депортиво, Арсенал и Вест Хэм.
Добавим, что в прошлом сезоне Алавес финишировал 16-ым, оторвавшись от зоны вылета всего на 4 очка.
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